Прокуратура Красноярска вступилась за обделенных жильцов аварийных домов

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске прокуратура встала на сторону двух граждан в споре с властями за переселение. Красноярцы, пенсионер и инвалид, жили в домах на Малиновского и Никитина, которые были признаны аварийными еще в 2015 году. С тех пор в администрации жильцам предлагали компенсацию за выселение, но она была совершенно смехотворной.

– Подобрать подходящее жилье на эти суммы в краевом центре невозможно. Только после обращения в прокуратуру выяснилось, что по закону мэрия должна была предложить собственникам равнозначное жилье взамен изымаемого. Ведомство обратилось в суд в интересах 65-летнего пенсионера и инвалида и потребовала обеспечить их подходящим жильем, – рассказали в прокуратуре.

В итоге ведомству через суд удалось добиться справедливости для красноярцев. Их обоих переселили в благоустроенные квартиры в новостройке на улице Светлова.