Скриншот: видео МВД Красноярского края

Ночью 2 сентября житель Красноярска с травматом напал на девушку и забрал у нее 50 тысяч рублей. Об этом рассказали в краевом МВД.

Пострадавшая возвращалась с прогулки домой, но возле дома на улице Семафорная ее настиг неизвестный мужчина. Он начал ей угрожать предметом, похожим на оружие, и стал требовать отдать все деньги. Испуганная красноярска передала злоумышленнику все, что у нее было. Негодяй скрылся в ночи вместе с добычей. Девушка обратилась в полицию.

Подозреваемого в нападении нашли сотрудники уголовного розыска. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Позже он пояснил, что напал на потерпевшую с травматическим пистолетом. При себе у него было 700 рублей — остальные деньги он успел «прогулять».

В отношении жителя краевого центра заведено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.