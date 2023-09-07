Фото: администрация Красноярска

7 сентября в Красноярске впервые за 35 лет открылась новая библиотека. Она расположена на правом берегу, в микрорайоне Пашенный. Об этом рассказали в администрации города.

Новой библиотеке присвоили имя поэта Игнатия Дмитриевича Рождественского, который много лет жил и работал в краевой столице. В центре семейного чтения есть гостевая зона, игровая территория, гардероб, а зал художественной литературы (как и информационный зал) позволяет проводить различные мероприятия.

Фото: администрация Красноярска

- Я очень рад, что модернизируются библиотеки, открываются новые! Раньше мне с дочкой приходилось из Пашенного ходить в библиотеку имени Грина на улицу Семафорная, - говорит Сергей Рывченко, житель микрорайона.

Напомним, что нежилое помещение площадью более 250 квадратных метров на улице Семафорная, 15а было передано МАУ «ЦБС им. А. Горького» в сентябре 2022 года.

Фото: администрация Красноярска

До конца 2023 года в городе откроются еще три библиотеки после модернизации: для маленьких читателей библиотека им. К. Чуковского на пр. Металлургов, 20а и библиотека им. А. Гайдара на ул. К. Маркса, 14, а для взрослых — библиотека им. А. Фадеева на ул. Мичурина, 8.