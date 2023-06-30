Фото: администрация города Красноярска

В Красноярске впервые за 35 лет откроется новая библиотека. Об этом сообщает сайт администрации города.

Библиотека появится в микрорайоне Пашенный уже в конце лета. Нежилое помещение площадью более 250 квадратных метров по улице Семафорная, 15а, было передано МАУ «ЦБС им. А. Горького» в сентябре 2022 года. Для будущей библиотеки приобретена мебель и техника, а совсем скоро закупят стеллажи для книг.

В администрации отмечают, что до конца 2023 года после модернизации откроются еще три библиотеки: для маленьких читателей библиотека им. К. Чуковского на проспекте Металлургов, 20а и библиотека им. А. Гайдара на улице К. Маркса, 14. Взрослые смогут взять интересную книгу в библиотеке им. А. Фадеева на улице Мичурина, 8.