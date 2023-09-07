Для Богучанской ГЭС установлен режим работы в сентябре

Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с решением Федерального агентства по водным ресурсам (Росводресурсы) установило режим работы Богучанской ГЭС с 2 сентября по 6 октября 2023 года. Диапазон расходов через гидроагрегаты станции составит от 3600 до 4300 кубометров воды в секунду; в августе действовал диапазон 3300-4100 кубометров в секунду. Корректировка диапазона расходов обусловлена ростом приточности на озере Байкал и реке Ангара, а также заполнением водохранилищ Ангарского каскада ГЭС накануне отопительного сезона 2023-2024 годов.

Установленный на сентябрь режим работы позволит поддерживать стабильный уровень верхнего бьефа Богучанского водохранилища и обеспечить на Ангаре судоходные уровни до завершения навигации в октябре. Уровень Богучанского водохранилища в течение месяца достигал отметки 207,98 м, на утро 6 сентября он составлял 207,91 м; уровень Ангары в нижнем бьефе на отметке 138,77 м.

Средние расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в августе составили более 3810 кубометров в секунду, в июле 3676 кубометров в секунду. В течение августа расходы снижались для проведения обследования сороудерживающей решетки гидроагрегата №2 и других работ. Для получения паспорта готовности к новому отопительному сезону гидроэлектростанция должна провести серию мероприятий по подготовке к работе в условиях максимума нагрузок, в том числе выполнить программу ремонта оборудования и подготовить запас оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ.

В 2023 году на Богучанской ГЭС выполнен плановый капитальный ремонт гидроагрегатов №7 и 9, продолжается текущий ремонт гидроагрегатов и другого оборудования. Решение о готовности субъекта электроэнергетики будет принято Министерством энергетики РФ на основании значения «индекса готовности», рассчитанном по данным о выполнении условий готовности и показателей.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

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