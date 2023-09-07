В Красноярске ограничат проезд в районе академии художеств на Предмостной

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8 сентября в Красноярске временно ограничат проезд в районе здания академии художеств (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 197) на Предмостной площади. Об этом сообщает мэрия.

Эта мера связана с проведением молодежной художественной выставки «Молодая Сибирь 2023».

Будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено» на проезде с северной стороны домов №195, 197 и 199 по проспекту «Красноярский рабочий». Автомобилистам нужно обратить внимание, что ограничение продлится с 06:00 до 20:00 часов.