Фото: Елена Аркашина в социальных сетях

Вечером 6 сентября жительница Дивногорска пыталась спасти собаку из колодца и упала туда сама. На помощь выехали спасатели Красноярского края.

Женщина по имени Елена самостоятельно смогла позвонить по номеру 112. Специалисты вызволили потерпевших.

Позже Елена сама рассказала о происшествии на своей странице в социальных сетях. По ее словам, она услышала «не то лай, не то стон» когда собирала грибы возле железнодорожных путей. Женщина пошла на звук.

- Молодая собака стояла на дне колодца... самостоятельно спасти не получилось. Я упала в колодец. Благо, была связь и спасатели приехали мгновенно! Спасли меня и вытащили собачку, которая тут же ретировалась, - написала горожанка.

К счастью, дивногорка не пострадала.

Также женщина отметила, что около железной дороги «десятки открытых колодцев, которые представляют опасность не только для животных, но и для людей».