Красноярский остров Татышев признали одним из лучших мест для прогулок с детьми Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярский остров Татышев вошёл в десятку лучших мест России, куда надо отвезти ребёнка. Топ-10 подготовили аналитики сервиса tutu. Татышев занял шестую строчку рейтинга.

В описании, автора списка отметили сусликов. Пишут, что они вызывают восторг у всех. Главное, не забыть взять для них угощения. Также аналитики портала уверены, что на посещение острова надо потратить минимум день, а чем заняться, найдут и взрослые, и дети.

Гостям острова авторы рейтинга советуют взять напрокат велосипеды и самокаты, а также устроить пикник и просто наслаждаться видами.

В целом Красноярск оценили так, это отличное место для поездки на длинных выходных. В нашем городе прекрасные музеи и рестораны.