В Кировском районе Красноярска благоустроили бывший заводской парк

Фото: Администрация Красноярска

Общественное пространство в Кировском районе преобразилось благодаря реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России.

Проект благоустройства сквера включал большой объем мероприятий. В результате были заасфальтированы дорожки для бегунов и велосипедистов, обустроено брусчатое покрытие на центральной аллее, вокруг исторических часов. Подрядчики установили удобные скамейки и урны, сделали навигационные стенды и указатели. На остановке «Учкомбинат» установили входную группу с лестницами, рядом обустроили спуск для маломобильных горожан. В сквере появилось новое освещение, установлены новые металлические опоры и современные светильники. Для безопасности граждан и соблюдения правопорядка была установлена система видеонаблюдения. Для владельцев четвероногих питомцев - специализированная площадка для игр с собаками.

Были обустроены две детских площадки, одна из которых предназначена для маломобильных малышей.

- На мой взгляд, получилось очень хорошее пространство под разноплановые интересы, в том числе спорт, тихие прогулки, игры с детьми, - поделился впечатлениями общественный куратор благоустройства сквера Артемий Любушкин.

Но на этом благоустройство парка не заканчивается. В следующем году планируется модернизировать главную входную группу около памятника Ленину, обустроить площадки для игровых видов спорта, а также сделать ещё один детский городок.

Отметим, что в Красноярске идёт подготовка к сезону благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в следующем году. Эксперты оценивают концепции будущих пространств. Среди них 7 парков, скверов и набережных, которые выбрали в ходе голосования горожане:

- сквер Молодежный (Пограничников) (перекресток ул. Воронова-пр. Металлургов);

- сквер по ул. Мирошниченко – ул. Словцова;

- набережная реки Енисей от ДК им. 1 Мая до ул. Малаховская;

- набережная, прилегающая к озерам (район ул. Судостроительная, 31);

- набережная реки Бугач от ул. Маерчака, 52, стр. 1 (русло реки) до ул. Камская;

- сквер «Каменный городок» (ул. Щорса, 53);

- Левобережная набережная р. Кача от Юдинского моста до р. Енисей.

Также будет продолжено благоустройство на месте бывшего рынка «Казачий» и променада вдоль пр. им. газеты «Красноярский рабочий» в Свердловском районе.

ДОСЛОВНО

Владислав ЛОГИНОВ, мэр Красноярска:

- «Сквер «Сибсталь» – это одно из немногих заводских зеленых пространств–символов нашего славного трудового наследия, которое удалось сохранить в городе. Территория востребована у жителей, и теперь она получает комплексное современное наполнение.