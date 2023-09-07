В Енисей выпустили более сотни тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра

Подросшие маленькие осетры попадают в естественную среду обитания уже окрепшими. Фото организаторов акции

В Енисейском районе Красноярского края, вблизи деревни Усть-Тунгуска, в Енисей выпустили 136 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра. Мальков по заказу «Славнефть-Красноярскнефтегаза» вырастили на рыбоводно-инкубационном заводе и выпустили в присутствии представителей надзорных и природоохранных органов в Енисейском районе края. Место выбрано неслучайно: по расчетам специалистов, именно здесь наиболее благоприятные условия для выживаемости молоди – оптимальная температура воды, ее химический состав, наличие кормовой базы и допустимое количество видов хищных рыб.

Отметим, что работу по восполнению рыбных запасов региона нефтяники ведут при взаимодействии с Енисейским филиалом «Главрыбвода». Молодь, выращенная в искусственных условиях, адаптирована к вирусам и заболеваниям, которые угрожают малькам, родившимся в природе. Таким образом, подросшие маленькие осетры попадают в естественную среду обитания уже окрепшими и смогут пополнить популяцию ценных рыб в Енисее.

Место вблизи деревни Усть-Тунгуска выбрано неслучайно: здесь наиболее благоприятные условия для выживаемости молоди. Фото организаторов акции

Всего с 2016 года экологи компании выпустили в сибирские водоемы региона более 1,4 миллиона мальков ценных пород рыб осетровых и лососевых семейств - осетра, стерляди, сига, хариуса, пеляди.