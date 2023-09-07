Второй этап строительства красноярского метро закончат в 2028 году Фото: ИВАНОВА Диана

Второй этап строительства метров в Красноярске планируют завершить в 2028 году. Об этом сообщает замминистра транспорта Ренат Даутханов. Сначала ветку проложит от улицы Шахтеров до Авиаторов, после чего тоннели пройдут до Ястынской.

Таким образом, второй этап строительства будет включать в себя два подэтапа. Сейчас в Красноярске идет строительства первой линии из шести остановок от Высотной до Шахтеров. Ее общая протяженность – около 10,8 километров. Четыре станции будут подземным, две – надземными. Этот этап планируют завершить до 2026 года.