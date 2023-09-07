Фото: Мария ЛЕНЦ

34-летний житель Лесосибирска не смог снять наличные и набросился на банкомат. Об этом сегодня, 7 сентября, рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что в одном из районов города мужчина устроил дебош в отделении банка. Прибывшие на место стражи порядка смогли задержать хулигана. Им оказался ранее судимый и немного выпивший местный житель.

Злоумышленник поведал, что ему срочно нужно было снять крупную сумму денег, но банкомат в выдаче средств отказал. Мужчина разозлился. Он пришел домой, взял биту и вернулся к своему железному «обидчику», чтобы «отомстить». В итоге досталось не только терминалу, но и стеклам в самом помещении.

Следователями заведено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Обидчивому жителю Лесосибирска грозит до 7 лет тюрьмы. Свою вину он признал и очень раскаивается.