Сельсоветы Красноярского края получили новые тракторы

Фото: Александр Черных / правительство Красноярского края

6 сентября в сельсоветы Красноярского края отправилась новая техника для обеспечения пожарной безопасности и благоустройства. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ключи от 42 тракторов «Беларус» вручили главам сельсоветов по поручению руководителя края. К каждому трактору прилагается прицеп, щетка, косилка, цистерна и другое оборудование. Спецтехника будет помогать следить за чистотой улиц в селе и защищать их от пожаров.

Фото: Александр Черных / правительство Красноярского края

При оценке заявок от сельсоветов была учтена их удаленность от административных центров, пожарных частей, а также численность населения.

– Технику муниципалитеты края получают с прошлого года. Ранее подобных мер госпомощи в регионе не было. Первые 100 комплектов ушли в сельсоветы осенью 2022 года, ещё 58 – этой весной. Сейчас главы районов заберут 42 трактора и оборудование к ним. Итого – 200 комплектов. Наша задача – обеспечить все сельсоветы региона таким набором техники. Программа планируется к реализации в 2024-2025 годах. За это время ещё 122 территории получат комплекты универсальных помощников. Отбор среди сельских поселений состоялся в июле текущего года, – отметил Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя Правительства края – министра сельского хозяйства и торговли.

Фото: Александр Черных / правительство Красноярского края

Глава Енисейского района Александр Кулешов получил сразу три комплекта техники для Новоназимовского, Новогородокского и Маковского сельсоветов.