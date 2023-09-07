Прокурором Дивногорска назначен Александр Малышкин

Фото: прокуратура Красноярского края

Новым прокурором Дивногорска стал младший советник юстиций Александр Петрович Малышкин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Руководитель краевого ведомства Роман Тютюник уже представил нового прокурора местным властям. В качестве основных направлений работы для Малышкина он выделил целевое расходование бюджета, организация защиты социальных прав дивногорцев, соблюдение жилищных прав детей и подростков, а также проверки в сфере экологии и замлепользования.

Во время первой рабочей поездки с Малышкиным и мэром Дивногорска прокурор края проинспектировал строительство дома для переселенцев из аварийного жилья, центр спортивных единоборств и милицейский парк, построенный в 2022 году.

Александр Малышкин родился в 1989 году. В 2011 году окончил СФУ по специальности «юриспруденция». В прокуратуре он работает с 2013 года, начинал с должности помощника прокурора Ачинска. С 2022 года занимал должность замначальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Женат, воспитывает сына.