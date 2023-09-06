Житель Красноярска устроил стрельбу из окна по птицам

Фото и видео: Kras_sunny

В Красноярске сняли на видео мужчину, который устроил стрельбу из окна в Солнечном. Пожилой красноярец стрелял в воздух, предположительно, из воздушки. Очевидцы полагают, что так он отпугивал птиц, хотя не совсем понятно, чем ему насолили пернатые.

– Мне пару недель назад в лобовую прилетело, я еще думал кто-то стреляет, благо не разбилось. Теперь понятно кто тут стрелок ворошиловский, надо будет наверное наведаться, – написал в комментариях один из красноярцев.

В соцсетях добавили, что местные жители уже обратились в полицию. В МВД проводят проверку.