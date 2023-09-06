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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 12:00

В Красноярске обещают миллион рублей за помощь в поиске пропавшего человека

Житель Солонцов накануне уехал в Красноярск и пропал в районе Солнечного
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Поиск пропавших детей"

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Красноярске ищут пропавшего жителя Солонцов. Михаил Михай утром 5 августа уехал из поселка на иномарке Nissan Teana и с тех пор не вернулся домой. Родные предполагают, что он мог исчезнуть в Солнечном.

– Пропал без вести в Солнечном, вознаграждение 1000000 рублей, телефон 89135936770. Человек уехал на машине, по камерам вроде заехал в Солнечный и пропал. Может кто-то видел машину во дворах или в частном секторе, – сообщили родные Михая.

Брат пропавшего, Борис Михай, добавил, что мужчина не пьет, поэтому не мог уйти в загул. На работе он также до сих пор не появлялся.