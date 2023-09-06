В Красноярске открылась выставка, посвященная истории строительства железной дороги

Фото: Дарья КРИВИЦКАЯ

Выставка, посвященная истории железной дороги открылась в Красноярске. Таким образом, наш город стал участником масштабного туристического проекта «Императорский маршрут».

Соглашение об этом подписали руководитель края Михаил Котюков, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Вахруков и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

- В прошлом году отгремел юбилей Транссиба. В следующем году юбилей БАМа и мы решили рассказать общую историю железной дороги. И мне кажется, что значение Красноярска в этом проекте велико. Если поднять семейные архивы, то и отцы, и деды работали на железной дороге и что самое главное, здесь в Красноярске куются кадры, новое поколение и новые специалисты. Именно в этом сейчас нуждается страна и мы должны, как в своё время император Александр III ратовал за ремесленное образование, так и у нас тоже самое, в профессиональное образование надо вкладываться и мне кажется, что познакомившись с этой выставкой многие молодые люди, захотят работать на железной дороге, - считает Громова.

Железная дорога сыграла важную роль в судьбе и развитии нашего региона. Первый поезд приехал в Красноярск в 1895 году. После чего, краевая столица стала одним из ключевых узлов Транссиба. Население увеличилось в два раза. Выросли такие города, как Ачинск, Канск и Боготол.

Одно из ярчайших достижений первых лет – железнодорожный мост через Енисей. И это сооружение получило мировое признание. Его девятиметровый макет представили на первой выставке технических достижений в Париже.

Подробнее об этой истории и не только можно на самой передвижной выставке. Называется она «Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых» будет работать в Красноярске с 6 по 11 сентября.

Оценить можно в художественном музее имени Сурикова. Адрес, улица Парижской коммуны, 20.