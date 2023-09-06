Во дворах Ленинского района прошли праздники граффити

Фото: организаторы фестиваля

Неприметные сооружения во дворах преобразились буквально за месяц. Стены отремонтировали, прилегающую территорию убрали и благоустроили, художники нанесли рисунки победителей фестиваля граффити «Сберечь планету».

Сергей Иванов директор теплосетевого подразделения СГК в Красноярске: «Мало кто из жителей знает, что сооружения в их дворах — это объекты теплоснабжения. Они поддерживают параметры температуры и давления, без их работы комфорт в доме невозможен. Сегодня тепловые пункты превратились в арт-объекты. В новом отопительном сезоне они будут поддерживать тепло в доме и украшать дворы».

Фото: организаторы фестиваля

Обновленные теплопункты открыли празднично: музыка, творческие номера, рисование, песни. А завершились торжества красками холи. Следующие на очереди – объекты Свердловского района. Здесь праздники пройдут:

6.09 в 18.30 по адресу Карамзина, 18

7.09 в 18.30 по адресу Карамзина, 22