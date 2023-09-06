В Красноярске прокуратура требует обустроить освещение на 20 улицах города

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прокуратура требует обустроить освещение на 20 улицах Свердловского района. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщили в ведомстве.

Местные жители были вынуждены долгое время ходить по темным улицам. Они обратились в муниципалитет по поводу этой проблемы, там пересмотрели расходную часть бюджета, однако необходимых средств так и не нашли. Прокуратура с такой позицией не согласилась, ведь по закону дороги для транспорта в населенных пунктах должны быть освещены. Отсутствие света в темное время суток влечет угрозу жизни жителей и повышенную аварийность.

Бездействие муниципального учреждения и администрации было обжаловано. Суд поддержал прокурора. Теперь мэрия обязана в течение года обустроить освещение.

Список: прокуратура Красноярского края

Качество и сроки выполнения работ проконтролирует прокуратура.