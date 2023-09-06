В Красноярском крае садоводы могут получить гранты до 200 тысяч

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В 2023 году 41 садоводческое товарищество получит гранты до 200 тысяч рублей. Они находятся в Емельяновском, Березовском, Енисейском, Манском и Минусинском районах, а также в Ачинске, Железногорске, Зеленогорске, Красноярске, Дивногорске и Лесосибирске. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает сайт Newslab.

Деньги пойдут на ремонт объектов электросетевого хозяйства, водоснабжения, дорог и на противопожарное оборудование. На это из краевого бюджета было выделено около 8 млн рублей.

Стать участником конкурса могут садовые общества без долгов перед бюджетом. Помимо этого, необходимо состоять в реестре претендующих на получение поддержки, иметь решение общего собрания членов товарищества, а также вложить в реализацию не менее 10% собственных денег.

На расходование гранта дается год.

- Садоводов привлекают условия проведения отбора, незначительный объём софинансирования задуманного, возможность оперативно решить наболевшие вопросы. С этого года мы увеличили размер господдержки в два раза – до 200 тысяч рублей, для усиления мер пожарной безопасности в крае и защиты имущества садовых обществ добавили в перечень направлений расходования бюджетных средств противопожарное оборудование и снаряжение. Восемь победителей отбора на грант купят мобильные пожарные установки, противопожарный инвентарь и прочее оборудование для профилактики пожаров, - рассказал и.о. министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

За шесть предыдущих лет на развитие садоводства и огородничества в крае выделено около 300 млн рублей, из них 21 млн рублей – на 100-тысячные гранты. В этом году на поддержку отрасли предусмотрено более 130 млн рублей.