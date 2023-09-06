Красноярская урбанистка раскритиковала благоустройства острова Татышев

Фото: тг-канал «Профессиональная горожанка»

Красноярская урбанистка Мария Быстрова раскритиковала «избыточное благоустройство» острова Татышев. Большой пост был опубликован вчера, 5 сентября, в тг-канале «Профессиональная горожанка».

По ее мнению, к развитию экопарка подошли грубо. Она высказалась против замены природной среды на урбанизированную, превращения берега острова возле вантового моста («залив Стрелка») в городскую набережную. Напомним, что это место благоустроили в июле 2023 года. Судя по комментариям в социальных сетях, жителям краевого центра новая локация понравилась. Но не Марии.

- Конкретно здесь случай отношения к природе как к пустому месту, в котором расставляй лавочки и лепи дорожки как хочешь, тут же ничего нет! Вот только природа — это не пустота, - возмущается она.

Фото: тг-канал «Профессиональная горожанка»

Женщина предположила, что могла пострадать и экология. Раньше небольшое озеро на острове Татышев сообщалось с Енисеем, но теперь здесь стоит дамба.

Также урбанистку разочаровал «снос естественных ландшафтов и замена их каким-то садово-парковым искусством». Красноярка не понимает, зачем в природном парке нужен рулонный газон.

Фото: тг-канал «Профессиональная горожанка»

- Татышеву бы прописать мораторий на новые стройки на пару лет, чтобы пожить со сделанным и подумать о своих главных ценностях, - подытожила Мария.