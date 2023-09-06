В Дивногорске после капитального ремонта открыли художественный музей

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

После капитального ремонта открылся Дивногорский художественный музей. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил Аркадий Зинов, и.о. министра культуры Красноярского края.

Учреждение города привели в порядок с помощью национального проекта «Культура». В здании обновили кровлю, провели работы по внутренней отделке стен и потолка, смонтировали электропроводку и пожарную сигнализацию. Сейчас в музее открыта выставка декоративно-прикладного искусства «Мастера Красноярья».

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

– Работы завершились в срок, и музей может вновь вернуться к своей привычной активности, радуя нас экскурсиями, образовательными программами и другими проектами, – отметил Зинов.

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

Также в 2023 году в рамках нацпроекта будут технически оснащены 5 музеев края: Музей истории города Бородино, Музей «Мемориал Победы», Мотыгинский районный краеведческий музей, Краеведческий музей г. Шарыпово и Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова.