Неадекватная тувинка устроила драку с пассажиром в маршрутке

Фото и видео: "ЧП Кызыл"

В Кызыле между двумя пассажирами произошел конфликт из-за места в маршрутке. Ругань, судя по всему, спровоцировала женщина, которой не понравилось, что посторонний мужчина сидит слишком близко к ней. Оба пассажира начали ругаться, после чего женщина начала замахиваться на соперника.

Мужчина попытался уйти от агрессивной тувинки, однако женщина стала догонять его и бить в спину. Все это происходило на глазах остальных пассажиров, в том числе ребенка, что ничуть не смущало пассажирку – по словам очевидцев, она очень громко орала матом.

В соцсетях комментаторы почти единодушно окрестили женщину «чокнутой» и вспомнили другие, менее цензурные эпитеты. Чем в итоге закончился конфликт, и удалось ли успокоить нервную пассажирку – не уточняется.