В Красноярском крае начался отопительный сезон

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае стартовал отопительный сезон. Речь идет о северных территориях – среднесуточная температура на Таймыре в течение пяти дней не превышала +8 градусов, что стало сигналом к включению отопления.

С 1 сентября тепло начали подавать в дома жителей Караула, Хатанги, Туруханского и Эвенкийского муниципальных районов. С 4 сентября отопление начали подключать в Дудинке. С 6 сентября батареи начнут греть в Норильске. А в дома жителей Диксона отопление подают круглый год – летом средняя температура там и так не поднималась выше +5 градусов.

Отметим, что в Красноярске в прошлом году отопительный сезон стартовал 19 сентября. Когда батареи включат в этом году – зависит от среднесуточной температуры. Согласно прогнозам, холодная температура установится в городе в конце сентября – начале октября.