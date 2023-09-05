Депутаты красноярского Горсовета подвели итоги своей работы

Фото: администрация

За время работы совета в краевом центре произошло много знаковых для города и страны в целом событий - проведение Всемирной Зимней Универсиады-2019 в Красноярске, преодоление последствий пандемии коронавируса, подготовка к 400-летию Красноярска, поддержка участников СВО и их семей. Во многих вопросах решения нужно было принимать быстро, а ответственность за них мало с чем сравнима.

В период работы депутатов шестого созыва были приняты важнейшие нормативные правовые акты: Стратегия социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, были внесены изменения в Генплан краевого центра, изменены Правила благоустройства города и многое другое.

Но принятие стратегически важных документов лишь часть работы. Для жителей краевого центра более значимым является видимость изменений, реальные дела, которые смог реализовать депутатский корпус. Так, в городе появились современные площадки для выгула собак, увеличен объем работ по ремонту спортивных дворовых площадок, сохранен горельеф на школе №21. Благодаря слаженной работе удалось увеличить объем по реконструкции и капитальному ремонту зданий образовательных учреждений советской постройки, возведены модульные здания для образовательных учреждений и многое другое.

По словам председателя Красноярского городского Совета депутатов Наталии Фирюлиной, важную роль в решении многих городских проблем сыграли инициативные жители Красноярска:

- Без них мало что удалось бы сделать, - считает Наталия Вячеславовна. – Поэтому отдельное спасибо хочется сказать красноярцам, которые обращались в городской Совет с предложениями и пожеланиями, верили нам.

Проблем при решении поставленных задач также возникало немало, но важно главное - многие вопросы в Красноярске были решены или сдвинулись «с мертвой точки».

СКАЗАНО

Владислав ЛОГИНОВ, мэр Красноярска:

«Считаю, что именно в этом зале мы вместе смогли выработать подходы, необходимые для повышения финансовой обеспеченности бюджета, реализации социальных программ, мер поддержки участников СВО и их семей. В течение пяти лет Красноярск развивался, улучшалось качество городской среды, обновился пассажирский транспорт, выросла доступность наших объектов для маломобильных жителей. Особые решения были приняты для системной модернизации школ в городе, – сказал Владислав Логинов. – Спасибо вам за доверие и поддержку, которые вы оказали мне при избрании на пост главы города. Всегда готов к диалогу с каждым, не взирая на партийную принадлежность. Ведь самое главное в нашей работе – это слышать запрос горожан и находить правильные решения. Рассчитываю, что этот принцип будет сохранен и в следующем депутатском созыве, состав которого определят красноярцы».