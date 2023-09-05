В Красноярский край снова начали поступать фрукты из Турции

Фото: Россельхознадзор по Красноярскому краю

Виноград, груши и инжир поступили в Красноярский край напрямую из Турции. Об этом пишет сайт «Запад24» со ссылкой на региональное Управление Россельхознадзора.

Специалисты на фитосанитарном контрольном пункте «Агротерминал-Таможня» проконтролировали партию свежих фруктов весом 15,82 тонны. Отмечается, что прямые поставки подобной продукции из Турции в Красноярск не осуществлялись с 2021 года.

Фото: Россельхознадзор по Красноярскому краю

Первая за два года партия каких-либо нареканий не вызвала.

- В ходе проведения экспертиз и документарной проверки установлено, что ввезенная продукция соответствует Единым карантинным фитосанитарным требованиям, предъявляемым к подкарантинной продукции на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза, - заявили в ведомстве.

Турецкие фрукты были выпущены в оборот.