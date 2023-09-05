В двух школах Свердловского района Красноярска появились новые кусты сирени

Красноярские школьники, волонтеры общественной организации и энергетики высадили на школьных территориях новые кусты. Фото предоставлено организаторами экологической акции

Ученики вместе с волонтерами общественной организации и энергетиками высадили новые кусты сирени на своих школьных территориях.

Каждая такая зеленая акция традиционно начинается с краткого инструктажа и том, как правильно высаживаются растения. В этот раз школьникам показали и рассказали, как высадить и потом и ухаживать за сиренью специалисты Красноярской ТЭЦ-2. Они же и помогали ребятам на экомарафоне. Об участии в акции рассказал Сергей Рывченко старший мастер турбинного цеха Красноярской ТЭЦ-2:

- Это не первое такое наше сотрудничество. Весной территорию школы №158 мы украсили яблонями, в следующем году надеемся увидеть всю эту красоту — яблони и сирень в пору цветения.

В школе 137 двор озеленяли одиннадцатиклассники. Учеников напутствовала Татьяна Попова, заместитель директора по воспитательной работе: «Вот подрастете и приведете сюда своих детей!».

По словам Татьяны Поповой многие из деревьев, которые сейчас украшают территорию школы высажены ее выпускниками:

- Здесь уже растут рябины, тополя и сосны. Высаживались деревья по одному или два выпускниками, в память о школьных годах. Сегодня же была массовая высадка, которая сопровождалась хорошей погодой, шутками, отличным настроением старшеклассников и волонтеров.

Наша справка:

В рамках осеннего экомарафона-2023 в Красноярске на территориях школ и детских садов уже высажено 100 кустов сирени. Всего до конца осеннего этапа акции «Зелёная дружина» планирует высадить в городе 200 новых деревьев. С 2015 года общественная организация и сотрудники СГК высадили в столице края более 6200 саженцев.