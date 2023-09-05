«Выпил бутылку водки, поминая товарища»: в Красноярском крае пьяный мотоциклист вез пятерых друзей с кладбища

Фото: МВД по Красноярскому краю

4 сентября в Красноярском крае пьяный 26-летний мужчина на мотоцикле с боковым прицепом вез пятерых друзей с кладбища. Об этом рассказали в краевом МВД.

Во время патрулирования автодороги «Кочергино-Каратузское» полицейские обратили внимание на «Иж Юпитер-5» с коляской, на котором находилось сразу 6 человек. Мужчины были без мотошлемов и специальной экипировки.

Как выяснили стражи порядка, за рулем находился нетрезвый житель Красноярска. Показания алкотестера составили 0,337 мг/л. Он пояснил, что вместе с товарищами на кладбище выпил бутылку водки, поминая умершего.

Позже выяснилось, что мотоциклист никогда не проходил обучение в автошколе и не имеет водительского удостоверения. Жителя краевой столицы арестовали на десять суток, а за ряд нарушений правил дорожного движения он заплатит около 9 тысяч рублей штрафов. «Иж» помещен на спецстоянку.

Другие «трюкачи» получили штрафы за отсутствие мотошлемов.