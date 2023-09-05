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НовостиОбщество5 сентября 2023 5:42

В Красноярске участок улицы Волгоградской перекрыт для движения до 14 сентября

Это связано с капитальным ремонтом самотечного коллектора
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 5 сентября в Красноярске для движения транспорта перекрыт участок улицы Волгоградской. Об этом сообщает администрация города.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом самотечного коллектора на Волгоградской, 1-13.

Движение перекрыли на участке от дома на Волгоградской, 2 до дома по улице Паровозная, 10. Помимо этого, на участках от улицы Корнетова до дома на Волгоградской, 2 и от Корнетова до Волгоградской поставили временные дорожные знаки «Движение запрещено».

Автомобилистам нужно обратить внимание, что эти ограничения продлятся до 23:00 14 сентября.