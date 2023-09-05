Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 5:07

В Красноярском крае раскрыли 33 преступления после проверки генома заключенных

Преступники совершили их до того, как попали в места лишения свободы
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае благодаря генетической регистрации заключенных смогли раскрыть сразу 33 преступления. Как рассказали в ГУФСИН, преступники совершили их до того, как попали в тюрьмы и колонии.

Оказалось, что на местах преступлений остались генетические следы, но проверка по уже имеющейся базе ничего не дала. Раскрыть их долгое время не получалось, пока преступники не попались.

Все заключенные, попадающие в места лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, в обязательном порядке сдают свой генетический материал для внесения в базу данных. В этом году список пополнился 10283 именами.