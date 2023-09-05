В Красноярском крае раскрыли 33 преступления после проверки генома заключенных

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В Красноярском крае благодаря генетической регистрации заключенных смогли раскрыть сразу 33 преступления. Как рассказали в ГУФСИН, преступники совершили их до того, как попали в тюрьмы и колонии.

Оказалось, что на местах преступлений остались генетические следы, но проверка по уже имеющейся базе ничего не дала. Раскрыть их долгое время не получалось, пока преступники не попались.

Все заключенные, попадающие в места лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления, в обязательном порядке сдают свой генетический материал для внесения в базу данных. В этом году список пополнился 10283 именами.