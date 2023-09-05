В Красноярске вынесли приговор участникам движения «Антифа»

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Красноярский суд вынес приговор в отношении членов леворадикального движения «Антифа». Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в УФСБ по краю.

Сотрудниками ФСБ было установлено, что в июле 2022 года трое жителей краевой столицы совершили разбойное нападение с оружием на молодого националиста. Они похитили неформальную атрибутику и его имущество. Помимо этого, участники группировки вели агитацию против СВО, а также планировали провокационные акции у военкоматов Красноярска.

В августе 2022 года на троицу было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК России (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере). Они получили от 3 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев до 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.