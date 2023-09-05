В пяти деревнях Красноярского края впервые появилась надежная мобильная связь

Фото: пресс-служба МегаФона

Сразу в трех районах Красноярского края оборудовали базовые станции сотовой связи. Жители деревень Тинская Саянского района, Красный Хлебороб Иланского района и Николаевка Ирбейского района, а также еще двух близлежащих населенных пунктов в Ирбейском районе – Ивановки и Новотроицка – впервые получили стабильную голосовую связь и мобильный интернет 4G.

На территории, которую охватывают новые телеком-объекты, живут больше тысячи человек. Сельчанам стала доступна передача данных в сети LTE на средней скорости 30 Мбит/с, при таких параметрах скачать, например, приложение «Элжур» (электронный школьный журнал) можно за несколько секунд. Также на территории поселений теперь действует надежная и качественная голосовая связь, как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением.

Отметим, что строительство инфраструктуры проводилось по государственной программе Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

- Мы продолжаем работу по обеспечению малых населенных пунктов современными услугами связи. Наша основная задача – чтобы не зависимо от того, где живут люди, они могли комфортно пользоваться всеми доступными цифровыми сервисами, - говорит и.о. министра цифрового развития Красноярского края Николай Распопин. - Благодаря господдержке в этом году качественная связь и мобильный интернет появятся в 110 деревнях и поселках нашего региона. 47 населенных пунктов уже обеспечены.

Жителям деревень качественная мобильная связь и интернет были просто необходимы. Ведь, например, Тинская находится в 190 км от Красноярска. Многие ее жители работают вахтами, уезжая из Тинской на месяцы, и возможность пообщаться с родными для них очень важна. Теперь сельчанам будет легче поддерживать связь с близкими на любом расстоянии. Кроме того, Тинская – очень красивое место, куда приезжают туристы со всего края, отдохнуть, порыбачить, полюбоваться красотами природы.

А новая базовая станция в деревне Николаевка обеспечит связью еще и жителей соседних Ивановки и Новотроицка. В этом районе жители в основном заняты в сельском хозяйстве, также здесь есть небольшие производства. В Николаевке работает школа, есть детский приют, и теперь местным педагогам будет проще готовиться к занятиям, а дети и подростки получили дополнительные возможности для общения, творчества и обучения. Ранее связь в этой местности была только на возвышенностях в удалении от деревни, теперь жители могут спокойно звонить по телефону и пользоваться интернетом и дома.

Новая «цифровая» эпоха началась и в Красном Хлеборобе, который находится в 8 км от районного центра Иланский. Многие местные каждый день добираются в город на работу, им важно экономить время, и онлайн-сервисы в этом помогут. Всего пять минут в сети – и оплачены счета по ЖКХ или отправлены документы в Госуслуги. Дети из деревни Красный Хлебороб также ездят учиться в Иланский, теперь их родителям будет спокойнее: ребенок всегда на связи.

- Даже в небольших населенных пунктах мы стараемся обеспечить такую же качественную связь, как и в городе, – это вклад в безопасность и комфортные условия жизни на селе, - подчеркнул директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким. - Инженеры компании всегда стараются как можно быстрее строить и запускать базовые станции, поэтому три новых базовых станции, которые так ждали сотни сельчан, «вышли в эфир» значительно раньше плановых сроков.