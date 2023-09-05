В Красноярске полицейские задержали закладчиков из Средней Азии с героином

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярске полицейские задержали закладчиков из Средней Азии с крупной партией наркотиков. Об этом сегодня, 5 сентября, рассказали в региональном МВД.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 28-летнего мужчину, а также его 29-летнего напарника. В их машине стражи порядка обнаружили 48 свертков с запрещенным веществом.

Позже в квартире злоумышленников было найдено еще 27 свертков, электронный весы, упаковки для фасовки «закладок», а также пакет с белым порошком. Это был героин массой 80 граммов.

Задержанные рассказали, что планировали продавать наркотики в Советском и Ленинском районах краевой столицы.

Было заведено уголовное дело по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере». Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас они заключены под стражу.