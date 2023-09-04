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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 4:08

В Шарыпове на выходных спецназ провел рейд в двух ночных клубах

Два ночных клуба проверили полицейские в Шарыпове на выходных
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

На минувших выходных в городе Шарыпово спецназ нагрянул в два ночных клуба. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

В итоге были выявлены 5 человек, представляющих интерес для следствия по делу об убийстве шарыповчанина, который заступился за семейную пару. Кроме того, полицейские изъяли 23 литра алкоголя, который продавался без документов, в отделение в общей сложности доставили 14 человек. Среди них – парень, не вставший на воинский учет и двое 17-летних подростков.

Полицейские и спецназ «Гром» провели рейд с целью выявить нарушение в торговле, найти нелегальных мигрантов и подростков, не соблюдающих комендантский час.