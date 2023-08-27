Приставали к девушке и убили прохожего: в Шарыпово задержали компанию беспредельщиков-иностранцев

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В Шарыпово правоохранительные органы задержали четверых приезжих из Азербайджана. Их подозревают в совершении особо тяжких преступлений: по словам следователей, на счету мигрантов убийство, хулиганство и причинение тяжких телесных.

Как рассказали в СК, азербайджанцы устроили беспредел вчера утром в 6-ом микрорайоне Шарыпово. Мужчины были пьяны и приставали к проходившей мимо девушке. В этот момент за нее заступились трое прохожих – супружеская пара и их знакомый.

Беспредельщики позвонили своему знакомому, который подъехал на место с арматурой и строительными молотками. Азербайджанцы вооружились и набросились на прохожих.

30-летний россиянин скончался на месте драки от полученных ранений. Супружескую пару мигранты жестоко избили – их доставили в больницу с различными травмами. Всех четверых азербайджанцев задержали: их обвиняют по нескольким уголовным статьям, которые объединили в одно производство.

– Проводится их допрос, следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка законности пребывания подозреваемых на территории Российской Федерации, – добавили в СК.