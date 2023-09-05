Успейте приобрести жилье по ИТ-ипотеке с льготной ставкой 4,4% годовых

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Ипотека оформляется на срок от 3 до 30 лет. Размер первоначального взноса составляет 15%. Может быть использован материнский капитал. Программа действует в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2022 № 805.

ИТ-ипотеку можно оформить на покупку готовой или строящейся квартиры у юридического лица, приобрести жилой дом или взять участок для дальнейшего строительства дома своей мечты. Возможности для ИТ-кадров на сегодняшний день широки, и ими можно успеть воспользоваться до конца 2024 года.

Для того чтобы не потерять выгодную ставку, ИТ-специалист должен быть трудоустроен в одной из аккредитованных Минцифры РФ организации в течение 5 лет после подписания кредитного договора. В течение этих 5 лет заемщик вправе сменить место работы на другую организацию из числа аккредитованных Минцифры РФ без потери льготной ставки.

ИТ-ипотека доступна всем сотрудникам организаций, включенных Минцифры РФ в список аккредитованных, вне зависимости от специфики должностных обязанностей и уровня должности.

Для того чтобы получить ИТ-ипотеку, необходимо быть гражданином России и подтвердить свой доход в аккредитованной Минцифры РФ организации. Сибирским айтишникам, работодатель которых зарегистрирован в городах- миллионниках, таких как Новосибирск и Красноярск, необходимо подтвердить ежемесячный доход от 120 000 рублей, в городах с меньшим числом населения - от 100 000 до 70 000 рублей.

Заявка рассматривается всего по трем документам: паспорт, СНИЛС и справка о подтверждении дохода. Специалисты до 36 лет могут не подтверждать уровень дохода и оформить заявку по двум документам: паспорт и СНИЛС.

Заявка подается дистанционно. Прийти в офис банка необходимо лишь один раз - для подписания документов. Если у вас остались вопросы, специалисты контакт-центра с удовольствием ответят на них по телефону 8-800-3333-555.

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