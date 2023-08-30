В Красноярске будут судить мужчину, с балкона которого на детей упала рама

Тот самый балкон Фото: прокуратура

Краевая прокуратура подала в суд на собственника квартиры, с которой на детей упала оконная рама.

Инцидент произошёл ещё в июне. Трое детей 7 и 8 лет вместе с родителями шли мимо дома №12 на улице Тотмина. В этот момент началась сильная буря. Компания решила укрыться под деревом, но сверху на них свалилась оконная рама.

Упала она прямо на детей. Две девочки получили резаные раны голени, а мальчик повредил предплечье и поясницу.

В прокуратуре считают, что рама, упавшая с 12 этажа, была в неисправном состоянии. Сам собственник квартиры уверяет, на его балконе всё хорошо. Но арендатор, снимавший жильё, признался, что окно изначально было разбитым.

Теперь собственника ждёт суд. С него могут взыскать сумму до 650 тысяч рублей.