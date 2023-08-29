В Уярском районе глава сельсовета обвиняется в халатности из-за смерти подростка

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Уярском районе глава Сушиновского сельсовета обвиняется в халатности из-за смерти подростка. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, женщина не приняла необходимые меры для сноса заброшенного здания на улице Обручева села Сушиновка, находящегося в собственности сельсовета. Также отмечается, что доступ к объекту был свободен для третьих лиц.
Чиновница обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение смерти человеку). Она полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в прокуратуру.
Напомним, что трагедия произошла 24 июня 2023 года. 14-летний парень занимался паркуром в заброшенном здании, но в один момент на него рухнула бетонная плита. Школьник скончался в больнице.
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