Фото: тг-канал «Прокуратура Красноярского края»

Два заброшенных здания снесены в Уярском районе после трагедии с подростком. Об этом пишет прокуратура Красноярского края в своем тг-канале.

Напомним, что школьник погиб 24 июня 2023 года в селе Сушиновка. 14-летний парень занимался паркуром в заброшенном здании, но в один момент на него рухнула бетонная плита. Медики почти сутки боролись за его жизнь, однако спасти его не смогли.

Фото: тг-канал «Прокуратура Красноярского края»

Прокуратура начала проверку. Было обнаружено еще несколько опасный заброшенных зданий, включая аварийные дома в Уяре. Доступ к ним был не ограничен, а значит под завалами мог оказаться каждый.

Фото: тг-канал «Прокуратура Красноярского края»

От администрации района потребовали снести все опасные объекты.

Отмечается, что в ближайшее время запланирован демонтаж еще одного аварийного дома. Он также находится в Уяре.

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