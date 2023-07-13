Фото: тг-канал «Прокуратура Красноярского края»
Два заброшенных здания снесены в Уярском районе после трагедии с подростком. Об этом пишет прокуратура Красноярского края в своем тг-канале.
Напомним, что школьник погиб 24 июня 2023 года в селе Сушиновка. 14-летний парень занимался паркуром в заброшенном здании, но в один момент на него рухнула бетонная плита. Медики почти сутки боролись за его жизнь, однако спасти его не смогли.
Фото: тг-канал «Прокуратура Красноярского края»
Прокуратура начала проверку. Было обнаружено еще несколько опасный заброшенных зданий, включая аварийные дома в Уяре. Доступ к ним был не ограничен, а значит под завалами мог оказаться каждый.
Фото: тг-канал «Прокуратура Красноярского края»
От администрации района потребовали снести все опасные объекты.
Отмечается, что в ближайшее время запланирован демонтаж еще одного аварийного дома. Он также находится в Уяре.
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