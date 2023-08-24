В красноярской больнице скончался рабочий, который пережил падение в шахту

Фото: СК по Красноярскому краю

В больнице скончался монтажник, который упал в вентиляционную шахту строящегося здания в ЖК «Енисей». Рабочий пролетел девять этажей и пережил падение, хотя получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован. Как сообщили в прокуратуре, 53-летний мужчина скончался спустя несколько часов в медучреждении.

Следователи уже работают на стройке на улице Пробойной, где произошла трагедия. Правоохранительные органы завели уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По предварительной версии, трагедия произошла когда рабочие занимались монтажом системы вентиляции. На высоте 23 этажа мужчина наступил на лист фанеры, который прикрывал створ шахты: лист перевернулся и работник рухнул в шахту.

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В Красноярске со стройки ЖК «Енисей» на скорой увезли рабочего, упавшего с 23 этажа. Как сообщают в прокуратуре, мужчина пролетел 9 этажей вентиляционной шахты и выжил. О состоянии ничего не сообщается.