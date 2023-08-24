В Красноярске рабочий упал в вентиляционную шахту с 23 этажа строящегося дома и выжил

Тот самый строящийся дом Фото: прокуратура

В Красноярске со стройки ЖК «Енисей» на скорой увезли рабочего, упавшего с 23 этажа. Как сообщают в прокуратуре, мужчина пролетел 9 этажей вентиляционной шахты и выжил. О состоянии ничего не сообщается.

Выяснилось, что рабочий устанавливал вентиляционные коробы, оступился и не удержался на 23 этаже. Сейчас мужчина находится в больнице.

Прокуратура проведет проверку, установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению техники безопасности при производстве работ и требований охраны труда на стройплощадке.