В Кызыле арестовали мужчину по обвинению в убийстве новорожденного сына

Фото: СУ СКР по Республике Тыва

4 августа в Кызыле арестовали мужчину по обвинению в убийстве своего новорожденного сына. Об этом сообщает СК по Республике Тыва.

Напомним, что 2 августа в квартире на улице Иркутской произошла семейная ссора, в ходе которой отец схватил ребенка и бросил его на пол. Малыш был госпитализирован, врачи боролись за его жизнь, но спасти маленького пациента не удалось.

42-летнему мужчине предъявлено обвинение по «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Он был заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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3 августа в 9 часов утра из больницы поступило сообщение о смерти новорожденного ребенка. Бедный малыш скончался от причиненных ему травм, даже толком не пожив. Следком сразу же завел уголовное дело, началась проверка. (подробнее)