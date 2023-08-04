Со второй попытки: житель Кызыла бросал на пол своего новорожденного сына и убил его

Фото: СУ СКР по Республике Тыва

Житель Кызыла бросал на пол своего новорожденного сына и убил его. На это ему потребовалось две попытки. Жуткой историей поделились в республиканском СК.

3 августа в 9 часов утра из больницы поступило сообщение о смерти новорожденного ребенка. Бедный малыш скончался от причиненных ему травм, даже толком не пожив. Следком сразу же завел уголовное дело, началась проверка.

Выяснилось, что накануне, 2 августа, в квартире на улице Иркутской произошла семейная ссора, в ходе который мужчина схватил своего маленького сына и попытался бросить его на пол. Каким-то чудом женщина смогла подхватить ребенка, однако ее разгневанный сожитель на этом не успокоился. Обвиняемый выхватил дитя из рук матери и снова бросил его. Новорожденный был госпитализирован, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти малыша не удалось.

Сейчас мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение, материалы направлены в суд.