В Канске полицейские в нерабочее время спасли жильцов после взрыва газа

Фото: МВД по Красноярскому краю

Двое инспекторов ГИБДД первыми оказали помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Канске. Когда случилось ЧП, лейтенант Павел Никитин и старший лейтенант Александр Шаройко уже находились не на службе: однако они поспешили на помощь и начали эвакуацию жильцов.

Никитин проживает неподалеку от злополучного дома на Каландарашвили, 19, Шаройко же в момент взрыва проходил неподалеку, направляясь домой. Вдвоем полицейские побежали в задымленный подъезд и начали выводить испуганных жильцов.

Никитин вывел на улицу двух пожилых женщин, Шаройко же нашел на третьем этаже девочку, которая не могла выйти из квартиры из-за покореженной взрывом двери. Полицейский выбил дверь, успокоил ребенка и на руках вынес девочку на улицу.

Когда прибыли первые патрули полиции, оба сотрудника присоединились к ним и начали помогать с организацией порядка. Вполне вероятно, что самоотверженных полицейских теперь представят к наградам.

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