На трассе Р-255 в Красноярском крае произошло еще одно смертельное ДТП

Фото: краевые спасатели

4 августа на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае произошло еще одно смертельное ДТП. Об этом сообщают региональные спасатели.

Сейчас установлено, что компания из трех человек двигалась в сторону Красноярска, но в какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал в кювет и его машина перевернулась. Водитель и один из пассажиров не были пристегнуты, в результате их выбросило из автомобиля.

Фото: краевые спасатели

Второй пассажир, пристегнутый ремнями безопасности, сильно не пострадал. Водитель погиб.

На место происшествия прибыли пожарные Емельяновского района, они оказали пострадавшим психологическую поддержку и помогли им пройти до кареты скорой помощи.

Фото: краевые спасатели

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