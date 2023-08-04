Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

4 августа около 4:30 утра в Уярском районе произошло смертельное ДТП с грузовиками. Об этом сообщает ГИБДД по Красноярскому краю.

Все произошло на 905 километре трассы Р-255. По предварительной версии полиции, автомобиль МАН, двигаясь со стороны Канска, выехал на встречку и врезался с МАЗом. МАН съехал в кювет, 49-летний водитель погиб. 28-летний водитель отечественного грузовика не пострадал.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Сотрудники ДПС организовали на дороге реверсивное движение в связи с падением контейнера из прицепа МАЗа.

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

- Сотрудники Госавтоинспекции требуют от водителей соблюдения скоростного режима, правил расположения автомобилей на проезжей части, правил обгона, режим труда и отдыха особенно при движении на загородных трассах, - добавили дорожные полицейские.