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3 августа экс-депутату Заксобрания Красноярского края Сергею Натарову продлили арест еще на полгода. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Натарова подозревают в хищении более 100 миллионов рублей при поставках товаров и услуг в Игарку. Он обвиняется в совершении 14 преступлений, из них 12 - тяжкие. Помимо этого, ранее бывший депутат пробовал воздействовать на других фигурантов дела и пытался «вывести» свое имущество.

Отметим, что в СИЗО Сергей Натаров находится с 23 декабря 2021 года. Теперь мужчина пробудет под стражей до 17 января 2024 года. Если, конечно, арест снова не продлят.