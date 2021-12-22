В Красноярском крае задержан вице-спикер Законодательного собрания Сергей Натаров

Сергей Натаров Фото: krasnoyarsk.ldpr.ru

В Красноярском крае задержали вице-спикера Законодательного собрания региона Сергея Натарова. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах заявил ТАСС.

По словам силовика, арест может быть связан с уголовным делом в отношении экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера. Мужчину подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Антона Натарова задержали еще в 2019 году и позднее отправлен под домашний арест.

В Следственном Комитете по Красноярскому краю «КП-Красноярск» сообщили, что на данный момент официально прокомментировать информацию о задержании чиновника не могут.

Напомним, что Натарова-младшего (он – сын депутата Госдумы Сергея Натарова) задержали 15 марта, его подозревают сразу по двум статьям: мошенничество и растрата средств регионального отделения ЛДПР. Одновременно с ним был задержан и бухгалтер красноярского отделения партии Денис Бундюк.

По версии следствия, Бундюк и Натаров способствовали назначению своих знакомых на должности гендиректора курируемого ими предприятия и директора дочерней компании. Также их обвиняют в хищении бюджетных средств муниципальной компании в Игарке в особо крупном размере. Подконтрольные им СМИ заключали фиктивные платные договоры на написание материалов, которые так и не вышли.

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