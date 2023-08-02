Заведено уголовное дело по факту крушения частного гидросамолета на севере Красноярского края

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Региональный СК на транспорте завел уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»‎ по факту крушения частного гидросамолета на севере Красноярского края.

Трагедия произошла в 11 часов утра 2 августа в районе промзоны Лесобиржа Дудинки. На борту судна находилось 2 человека. Они погибли.

Следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия. Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

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