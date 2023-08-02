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НовостиПроисшествия2 августа 2023 6:50

Два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярском крае

ЧП произошло на берегу реки Дудинка 2 августа в 11 часов по местному времени, причины падения самолета выясняются
Источник:kp.ru

В Красноярском крае два человека погибли при крушении частного гидросамолета на берегу реки Дудинка. В СК на транспорте заведено уголовное дело.

ЧП произошло в 11 часов по местному времени. Видео взлета и падения самолета выложили в социальные сети местные жители. Самолет сначала взлетает, какое-то время начинает набирать высоту, пролетая над рекой, а потом резко начинает снижаться. В результате воздушное судно падает на берег реки. Пилот и пассажир погибли.

В причинах крушения самолета устанавливаются.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Фото: МЧС по Красноярскому краю

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